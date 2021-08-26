Авторы исследования проанализировали статистику заболеваемости сотрудников двух разных больниц. Ученые учитывали случаи заболевания, проявившиеся позже чем через 14 дней от дня введения второго компонента вакцины. Вторым условием было отсутствие у пациентов положительного результата анализа на коронавирус на протяжении 45 дней до вакцинирования.

Исследование показало, что из 24 тысяч 706 человек, прошедших вакцинацию, заболел лишь 161 пациент. Это составляет 0,65 процента привитых пациентов из группы.

Авторы исследования подчеркивают, что 90,5 процента случаев инфицирования связано со штаммом дельта, а средний возраст заразившихся составил 25,5 года. Они также отмечают высокую сопротивляемость организма привитых пациентов — большинство инфицированных демонстрировали пороговые значения ПЦР-тестов уже через три дня после проявления симптомов.

Результаты исследования демонстрируют, что вакцинация эффективна для предотвращения тяжелой формы протекания COVID-19, резюмируют авторы. Между тем даже вакцинированные люди могут заразиться и стать переносчиком инфекции.