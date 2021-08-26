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Общество
Сюжет: COVID-19

Заражение COVID-19 среди вакцинированных составляет 0,65 процента — ученые

Ученые Нидерландов подсчитали число зараженных коронавирусом среди привитых. Анализ группы вакцинированных медицинских сотрудников показал, что доля заболевших составляет менее 1 процента. Большинство случаев приходится на новый штамм дельта. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Цель исследования — оценка возможности COVID-19 преодолевать барьеры, созданные вакцинами. Известно, что все существующие препараты не обладают абсолютной эффективностью. Ученые из медицинского центра «Эразмус» совместно с исследователями университета Радбауд в Нидерландах выявили, какие варианты вируса с большей вероятностью преодолеют иммунитет вакцинированного пациента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205267/
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