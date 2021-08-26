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Общество

Фильм из Кыргызстана включен в конкурсную программу кинофестиваля в Бухаресте

Художественный фильм «Акыркы коч» («Дорога в Эдем») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу попал в основной конкурс Bucharest International Film Festival, который пройдет в столице Румынии в начале сентября. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Фестиваль ориентирован в первую очередь на арт-хаусное кино. Организаторы отбирают качественные работы начинающих талантливых кинематографистов, а также профессионалов, которые привносят новые идеи и веяния в развитие киноискусства.

К участию принимаются картины национальных и зарубежных кинематографистов, которые отличаются впечатляющей и удивительной эстетикой.

Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205266/
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