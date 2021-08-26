«Кумтор» поддерживает развитие детско-юношеского спорта в стране

25 августа представители «Кумтор Голд Компани» (КГК) передали инвентарь и форму Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, событие стало неожиданным подарком для юных спортсменов в преддверии нового учебного года. Список необходимых вещей составили тренеры ребят. Им передали трико для борьбы, бутсы, футбольные мячи и многое другое.

«Компания «Кумтор» традиционно помогает детским спортивным учреждениям республики, понимая, какое значение для будущего страны имеет подрастающее поколение. ДЮСШ Джети-Огузского района — одна из самых сильных в Кыргызстане. Ее воспитанники регулярно побеждают на международных и республиканских соревнованиях. В школе занимается 380 учеников, работает 26 тренеров, они ведут занятия в секциях по 16 видам спорта», — отметили в пресс-службе.

По словам главы районного спорткомитета Сагынбека Жумаева, была большая проблема с формой для борцов, сейчас она решилась.

Он поблагодарил руководство и сотрудников «Кумтора» за помощь и спортивный инвентарь.

«Привлекаем как можно больше детей и подростков в спортивные секции. Их стремление к профессиональным спортивным успехам, надеемся, положит начало карьере будущих олимпийских чемпионов», — сказал Сагынбек Жумаев.