COVID-19 в мире. Заразились более 213,8 миллиона, умерли более 4,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 733 тысячи 180 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 213 миллионов 840 тысяч 644 человека. Больше всего зараженных в США (38 миллионов 221 тысяча 908), Индии (32 миллиона 512 тысяч 366), Бразилии (20 миллионов 645 тысяч 537), Франции (6 миллионов 757 тысяч 783), России (6 миллионов 709 тысяч 605), Великобритании (6 миллионов 621 тысяча 799), Турции (6 миллионов 273 тысячи 651), Аргентине (5 миллионов 155 тысяч 79), Колумбии (4 миллиона 897 тысяч 150), Испании (4 миллиона 815 тысяч 205), Италии (4 миллиона 502 тысячи 396), Иране (4 миллиона 796 тысяч 377) и Германии (3 миллиона 901 тысяча 978).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 462 тысяч 916. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 311 человек. В том числе в США всего скончались 632 тысячи 262 человека, Бразилии — 576 тысяч 645, Индии — 435 тысяч 758, Мексике — 255 тысяч 452, России — 175 тысяч 328, Великобритании — 132 тысячи 323 и Италии — 128 тысяч 914.

В Кыргызстане зарегистрировали 174 тысячи 813 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 823 тысячи 189, Узбекистане — 151 тысяча 517, Таджикистане — 16 тысяч 514.