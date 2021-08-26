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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 2 тысячи 858 человек, 423 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 2 тысячи 858 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 643 пациента, в больницах — 1 тысяча 215. В том числе 106 человек — в крайне тяжелом состоянии, 317 — в тяжелом. Состояние 785 больных (или 64,6 процента) оценивают как средней тяжести, только семеро пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 422 человека, из них в Бишкеке — 190, Оше — 2, Чуйской области — 69, Ошской — 29, Таласской — 14, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 75, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 12.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 168 тысяч 12 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205175/
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