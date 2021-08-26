В Кыргызстане за сутки выявили 237 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 111 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 52, Ошской — 6, Таласской — 7, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 33, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 8.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 813 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.