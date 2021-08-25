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Общество

Россия против размещения в Центральной Азии американских военных

Страны Центральной Азии не заинтересованы в размещении американских военных на своей территории после их ухода из Афганистана. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По-моему, Wall Street Journal спрашивала, захочет ли РФ видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории», — цитирует главу МИД РИА Новости.

По словам Сергея Лаврова, размещение американских военных, которые продекларировали цель «держать под прицелом Афганистан и при необходимости бомбить его», означает мгновенное превращение соседних государств в мишень. Но вряд ли, считает он, какая-то страна, будь то из Центральной Азии или где-то еще, «заинтересована стать такой мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои инициативы».

При этом глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия готова к работе в Совете безопасности ООН по Афганистану, а также к встрече пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения ситуации в республике.

Ранее 24.kg со ссылкой на МИД Кыргызстана сообщало, что США просили КР обеспечить транзит военных и беженцев из Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул республику. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205126/
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