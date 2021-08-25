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Общество

Мэрия Бишкека не смогла объяснить, кто и зачем снес заборы по улице Культегина

В мэрии Бишкека не смогли дать внятного ответа на вопрос о том, кто и на каком основании снес заборы жителей домов по улице Культегина. В пресс-службе муниципалитета 24.kg сообщили, что спецтехника МП «Тазалык» на место реконструкции дороги не выезжала. Более того, по версии городских властей, люди якобы сами разрушили свое имущество.

«По информации управления капитального строительства, по улице Культегина УКС строит дороги, но сносом управление не занимается. Как заявили в управлении землепользования и строительства, куратор УЗС не ездил на данную территорию со спецтехникой МП «Тазалык». Все сносы на территории Свердловского района в жилмассиве «Эне-Сай» после разъяснительных работ проводились в добровольном порядке», — сказали в мэрии.

Напомним, ранее жители этой улицы обратились в редакцию с жалобой на произвол, с которым они столкнулись при реконструкции дороги. Без каких-либо объяснений и предписаний рабочие снесли заборы их домов и вторглись на частную территорию. При этом у владельцев есть Красные книги с четко обозначенными в них границами участков.

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Улица Культегина — административная граница Свердловского и Аламединского районов. С одной стороны от нее расположена столичная новостройка «Эне-Сай», с другой — огороды и сады людей, живущих по улице Алма-Атинской. Реконструкция дороги за счет китайского гранта началась здесь еще в апреле.

Отметим, с аналогичной проблемой также столкнулись жители и предприниматели, чьи объекты находятся на улице Туголбая Аты (Линейной). Чиновники в ультимативном тоне потребовали добровольно снести жилые дома и другие объекты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205117/
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