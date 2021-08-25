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Общество

Спустя 30 лет. Младенец с обложки альбома Nirvana вырос и решил засудить группу

Ребенок с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу за детскую порнографию. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Nirvana.fandom.com
Фото Nirvana.fandom.com. Ребенок с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу за детскую порнографию

По их данным, американец требует с каждого фигуранта иска по $150 тысяч компенсации, утверждая, что навсегда потерял способность зарабатывать.

Спенсер Элден считает, что обнаженное изображение представляет собой детскую порнографию.

«Ответчики намеренно продавали детскую порнографию Спенсера и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счет», — сказано в иске.

По мнению 30-летнего Элдена, он стал жертвой коммерческих сексуальных действий. Мужчина заверяет, что навсегда потерял способность зарабатывать, и требует не менее $150 тысяч компенсации от каждого фигуранта иска, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, Курта Кобейна, Кортни Лав, фотографа, художественного руководителя и ряд звукозаписывающих компаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205114/
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