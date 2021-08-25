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Общество
Сюжет: COVID-19

С 28 августа в Казахстане смягчают карантинные меры

Во всех регионах Казахстана, кроме Алматы, с 28 августа смягчат карантинные меры. Об этом сообщают СМИ РК со ссылкой на итоги заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID на территории республики.

Так, с 28 августа разрешена деятельность:

  • в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, до 00.00, лидеров проекта ASHYQ — до 2.00 при условии наличия «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее семи дней), подтвержденного через приложение ASHYQ;
  • в субботу — общественного транспорта.

С 30 августа в будние дни:

  • продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, с 22.00 до 00.00, лидеров проекта ASHYQ — с 00.00 до 2.00.

При этом с учетом эпидситуации ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни — с 6 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205112/
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