16:27
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 212 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 212 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 25 августа:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 35;
  • Национальный центр фтизиатрии — 11;
  • Городская клиническая больница № 6 — 41;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 41;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 37;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 10;
  • Чуйская областная объединенная больница — 37.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 576 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205061/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
Коронавирусом болеет 3 тысячи 54 человека, 448 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 229 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 174 576
В Кыргызстане разработают трехлетнюю программу по борьбе с COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 214 коек в медучреждениях Бишкека
В Китае заявляют, что приостановили распространение коронавируса в стране
Коронавирусом в Кыргызстане болеют в 99 процентах случаев непривитые люди
COVID-19 в мире. Заразились более 212,4 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
16:25
Скоро в школу. Более 18 тысяч первоклассников планируют набрать в Бишкеке Скоро в школу. Более 18 тысяч первоклассников планируют...
16:23
Кыргызстан получил $240 миллионов от Международного валютного фонда
16:19
Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
16:15
Госкомпании получат преимущественное право на пользование недрами
16:12
Скандал с матчеством. Суд аннулировал записи и вернул детям отчества