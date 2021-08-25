Для зараженных COVID-19 свободны 212 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 212 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 25 августа:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 35;

Национальный центр фтизиатрии — 11;

Городская клиническая больница № 6 — 41;

Национальный центр кардиологии и терапии — 41;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 37;

Национальный центр онкологии и гематологии — 10;

Чуйская областная объединенная больница — 37.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 576 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.