COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерли более 4,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 617 тысяч 539 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 213 миллионов 107 тысяч 464 человека. Больше всего зараженных в США (38 миллионов 54 тысячи 839), Индии (32 миллиона 474 тысячи 773), Бразилии (20 миллионов 614 тысяч 866), Франции (6 миллионов 734 тысячи 77), России (6 миллионов 690 тысяч 633), Великобритании (6 миллионов 586 тысяч 181), Турции (6 миллионов 253 тысячи 681), Аргентине (5 миллионов 148 тысяч 85), Колумбии (4 миллиона 894 тысячи 702), Испании (4 миллиона 804 тысячи 424), Италии (4 миллиона 494 тысячи 857), Иране (4 миллиона 756 тысяч 394) и Германии (3 миллиона 889 тысяч 364).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 450 тысяч 605. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 196 человек. В том числе в США всего скончались 630 тысяч 674 человека, Бразилии — 575 тысяч 742, Индии — 435 тысяч 110, Мексике — 253 тысячи 526, России — 174 тысячи 542, Великобритании — 132 тысячи 174 и Италии — 128 тысяч 855.

В Кыргызстане зарегистрировали 174 тысячи 576 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 816 тысяч 721, Узбекистане — 150 тысяч 683, Таджикистане — 16 тысяч 514.