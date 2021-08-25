В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, четыре случая зарегистрированы в Бишкеке, по два — в Чуйской и Иссык-Кульской областях и по одному в Ошской и Джалал-Абадской областях.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — семь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 743, из которых выздоровели 6 тысяч 416 человек.