10:18
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, четыре случая зарегистрированы в Бишкеке, по два — в Чуйской и Иссык-Кульской областях и по одному в Ошской и Джалал-Абадской областях.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — семь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 743, из которых выздоровели 6 тысяч 416 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205031/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
Коронавирусом болеет 3 тысячи 54 человека, 448 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 229 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 174 576
В Кыргызстане разработают трехлетнюю программу по борьбе с COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 214 коек в медучреждениях Бишкека
В Китае заявляют, что приостановили распространение коронавируса в стране
Коронавирусом в Кыргызстане болеют в 99 процентах случаев непривитые люди
COVID-19 в мире. Заразились более 212,4 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
25 августа, среда
10:15
COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерли более 4,4 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерл...
10:04
Паралимпиада-2020. Расписание выступлений сборной Кыргызстана
10:00
Выборы-2021: почему новая избирательная кампания тоже может стать скандальной
09:52
В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме
09:51
Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент