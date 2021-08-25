В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 54 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 794 пациента, в больницах — 1 тысяча 260. В том числе 106 человек — в крайне тяжелом состоянии, 342 — в тяжелом. Состояние 808 больных (или 64,1 процента) оценивают как средней тяжести, только пять пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 444 человека, из них в Бишкеке — 196, Оше — 2, Чуйской области — 85, Ошской — 27, Таласской — 16, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 74, Джалал-Абадской — 16, Баткенской — 15.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 167 тысяч 590 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.