В Кыргызстане за сутки выявили 229 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 102 случая, Оше — 7, Чуйской области — 46, Ошской — 8, Таласской — 3, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 10.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 576 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.