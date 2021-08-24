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Общество

В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»

Военные Центрального военного округа начали перебазирование в Кыргызстан для проведения учений ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-центре организации.

Уточняется, что российскую военную базу в Таджикистане усилили противотанковыми комплексами «Корнет» на фоне ситуации в Исламской Республике Афганистан.

Напомним, что ранее российские военные провели совместные учения в Таджикистане и Узбекистане.

Учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ под названием «Рубеж-2021» намечены на 1-9 сентября в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс».

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204963/
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