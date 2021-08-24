Для зараженных COVID-19 свободны 214 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 214 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 24 августа:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 37;

Национальный центр фтизиатрии — 11;

Национальный хирургический центр — 2;

Городская клиническая больница № 6 — 44;

Национальный центр кардиологии и терапии — 42;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 30;

Национальный центр онкологии и гематологии — 11;

Чуйская областная объединенная больница — 37.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 347 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.