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Общество

Бишкекчане жалуются на некачественную разметку, мэрия взялась исправлять ее

Мэрия Бишкека начала корректировать дорожную разметку, нанесенную в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, городским властям все чаще поступают жалобы на дорожную разметку возле камер.

В ближайшие дни начнется работа на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького, улиц Тыналиева и Ахунбаева. На перекрестке Ауэзова и проспекта Чуй корректировку сделают после завершения ремонта дороги.

Если у вас есть нарекания по поводу дорожных разметок, нанесенных по проекту «Безопасный город», можно обращаться в кол-центр мэрии столицы: 1840, 1850 и 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204946/
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