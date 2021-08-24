Бишкекчане жалуются на некачественную разметку, мэрия взялась исправлять ее

Мэрия Бишкека начала корректировать дорожную разметку, нанесенную в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, городским властям все чаще поступают жалобы на дорожную разметку возле камер.

В ближайшие дни начнется работа на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького, улиц Тыналиева и Ахунбаева. На перекрестке Ауэзова и проспекта Чуй корректировку сделают после завершения ремонта дороги.

Если у вас есть нарекания по поводу дорожных разметок, нанесенных по проекту «Безопасный город», можно обращаться в кол-центр мэрии столицы: 1840, 1850 и 0554182185.