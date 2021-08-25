В Бишкеке 25 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 13 часов 31 минуты.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Циолковского, Гагарина, Адышева, Осмонова, жилмассивы «Колмо» (улицы Жанылык, Биримдик, Жаштык, Сейил, Тендик, Мидина, Жеткинчек), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Шералиева, Кара-Коо, Мин-Куш, Акмарал,Тулпар-Таш, Чортекова, Куюкова, Актан, Камбар-Ата, Кереге-Тоо, Ак-Кайын, Сулуу-Тор, Эр-Тайлак), «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Уркор, Сарынжы-Бекей, Курманджан Датки), «Дордой-1» (улицы 1-4-я);

9.30-18.55 — отрезки улиц Курманджан Датки, Огонбаева, Морозова, проспекта Чуй;

9.20-14.00 — жилмассив «Келечек» (улица 15-я);

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 6;

9.30-18.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева.

С 16 по 27 августа:

район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;

микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);

ТЭЦ Бишкека;

села Восток, Лебединовка.

Памятные даты

Запатентован процесс консервации продуктов в жестяных банках

Фото из интернета

Метод консервации пищевых продуктов, запатентованный 25 августа 1810 года, перевернул мир.

В 1800-м Наполеон Бонапарт обещал награду в 12 тысяч франков тому, кто придумает способ долгого сохранения пищи, в чем особенно нуждалась армия. Эту премию получил в январе 1810 года Никола Аппер, предложивший помещать еду в стеклянные бутыли, запечатывать их и нагревать до 100 градусов по Цельсию.

А семь месяцев спустя Питер Дюран запатентовал этот метод в Англии, честно сообщив, что узнал о нем от друга, живущего по ту сторону Ла-Манша. Вместо бутылей Дюран стал использовать запаянные жестяные банки. В них он консервировал молоко, мясо и супы, а впоследствии овощи и даже готовые блюда.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Самансур Болекбаев

Фото open.kg. Самансур Болекбаев

Родился 25 августа 1918 года в селе Кызыл-Дыйкан. Прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, участник Великой Отечественной войны.

В начале творческого пути выступил как переводчик детской литературы («Гаврош», «Пакет»). Благодаря переводам писателя стали достоянием кыргызского читателя «Отверженные», «Дон Кихот», «Похождения бравого солдата Швейка», «Репортаж с петлей на шее», а также произведения советских писателей.

Его перу принадлежит ряд оригинальных произведений в жанре сатиры. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, интермедий, фельетонов, которые издавались и на русском языке. Наиболее крупным произведением на русском языке явился роман-трилогия «Жизнь на волоске», выпущенный в 1984-м.

Умер 6 апреля 1984 года.

Родился архитектор Геннадий Кутателадзе

Фото из интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в Маргелане Республики Узбекистан.

Заслуженный архитектор КР за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них здания музея Михаила Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».

К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).

Более 10 лет посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.

Умер 30 марта 2015-го.

Родился профессор Валерий Живоглядов

Фото cemz.krsu.edu.kg. Валерий Живоглядов

Родился 25 августа 1938 года в Кара-Балте Чуйской области. Академик НАН КР, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

Внес большой вклад в информационную технологию и систему управления, теорию дуального управления и идентификации систем, многокритериальную оптимизацию и адаптацию систем, электронный менеджмент знаний, компьютерные системы управления технологическими процессами и производством.

Один из первых, кто в 1960-е годы начал в Советском Союзе теоретические исследования автоматических систем с накоплением информации и дуальными свойствами.

За заслуги перед народом и государством награжден орденом «Данакер», медалью «Данк», медалями СССР (1970, 1988).

Автор и соавтор 10 книг, 5 изобретений и свыше 290 журнальных статей и публикаций в трудах международных конференций и конгрессов. Руководил подготовкой 22 кандидатов наук и 3 докторов наук и большого числа инженеров, бакалавров и магистров.

До последних дней занимался наукой, работал в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Родился врач Валерий Ким

Родился 25 августа 1943 года.

Окончил медицинский институт в 1967-м. Уже через два года работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации во втором родильном доме во Фрунзе.

Был главврачом родильного дома № 1 и в течение 27 лет внедрял методики, способствующие сокращению материнской смертности в Кыргызстане.

За большие заслуги в организации медицинской помощи роженицам и значительный вклад в науку указом президента Валерию Киму присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики».

Умер 28 февраля 2012-го. 24 сентября 2012 года ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека».

Умер художник Георгий Белкин

Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году, после окончания художественного училища, стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей.

Работы Георгия Белкина можно увидеть в Музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.

В 2006 году переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го.

Куда сходить

Культура

в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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