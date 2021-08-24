25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Циолковского, Гагарина, Адышева, Осмонова, жилмассивы «Колмо» (улицы Жанылык, Биримдик, Жаштык, Сейил, Тендик, Мидина, Жеткинчек), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Шералиева, Кара-Коо, Мин-Куш, Акмарал,Тулпар-Таш, Чортекова, Куюкова, Актан, Камбар-Ата, Кереге-Тоо, Ак-Кайын, Сулуу-Тор, Эр-Тайлак), «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Уркор, Сарынжы-Бекей, Курманджан Датки), «Дордой-1» (улицы 1-4-я);
- 9.30-18.55 — отрезки улиц Курманджан Датки, Огонбаева, Морозова, проспекта Чуй;
- 9.20-14.00 — жилмассив «Келечек» (улица 15-я);
- 9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 6;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Чон-Таш, Башкара-Суу, Сарбан, Заречное, Карла Маркса, II отделение (улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Маркса), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Таш-Добо (улица Средняя), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Парковая, Цветочная), Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Короткая, Коллекторная), Маевка (улицы Школьная, Новая, Ала-Арчинская, Молодой Гвардии, Виноградная), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Иваницына, Некрасова, Первомайская, Гагарина, Пионерская, Маяковского, Чапаева);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Береговая, Намазалы ажы), Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная), Сокулук (улица Ошская), Ак-Жол (улицы Ак-Чий, Абая, Киргизская, Молодежная, Фрунзе, Школьная), Кызыл-Туу (улицы Мамеев, Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш, Ибрагимова, Ибраимова, Жылжымышова, Кенжебек у. Назара, Якупбаева, Абакир, Конок, Табышалиева, Кулова, Молдобай);
- 12.00-17.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Спортивная, Тимирязева, Чмыря), Учкун (улица Береговая);
- 9.30-17.00 — село Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружбы, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский);
- 13.20-17.00 — село Белек (улица Ленина);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Луговая), Александровка (улица Западная), Предтеченка (кошары), Кепер-Арык (улица Школьная);
- 10.00-14.00 — села Темен-Суу, Бала-Айылчы, Ак-Башат, ущелье Широкое, Ак-Суу, Джаман-Эчке;
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Большевик, Ийри-Суу, город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Келечек;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.30-17.00 — села Буденновка, Жетиген, Дружба;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Ак-Кудук, Хунчи, Бирдик, Дмитриевка (улица Первомайская), Сарыжон (улица Сарыжон);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Кошой, Онбир-Жылга, Маданият;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — Орловка (улицы Горького, Гагарина), села Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Ак-Тюз.
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Нуржанова, Крупской), село Кара-Ой;
- 9.00-18.00 — Талас (улицы Айтматова, Ломоносова, Мира);
- 9.00-12.00 — села Таш-Кудук, Баласаруу.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш, город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Маркса, Султанова, Чехова, 25-го партсъезда, Горького), села Жаштык, Достук, Арка-2.