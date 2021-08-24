18:54
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Общество

25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Циолковского, Гагарина, Адышева, Осмонова, жилмассивы «Колмо» (улицы Жанылык, Биримдик, Жаштык, Сейил, Тендик, Мидина, Жеткинчек), «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Шералиева, Кара-Коо, Мин-Куш, Акмарал,Тулпар-Таш, Чортекова, Куюкова, Актан, Камбар-Ата, Кереге-Тоо, Ак-Кайын, Сулуу-Тор, Эр-Тайлак), «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Уркор, Сарынжы-Бекей, Курманджан Датки), «Дордой-1» (улицы 1-4-я);
  • 9.30-18.55 — отрезки улиц Курманджан Датки, Огонбаева, Морозова, проспекта Чуй;
  • 9.20-14.00 — жилмассив «Келечек» (улица 15-я);
  • 9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 6;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Чон-Таш, Башкара-Суу, Сарбан, Заречное, Карла Маркса, II отделение (улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Маркса), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Таш-Добо (улица Средняя), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Парковая, Цветочная), Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Короткая, Коллекторная), Маевка (улицы Школьная, Новая, Ала-Арчинская, Молодой Гвардии, Виноградная), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Иваницына, Некрасова, Первомайская, Гагарина, Пионерская, Маяковского, Чапаева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Береговая, Намазалы ажы), Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная), Сокулук (улица Ошская), Ак-Жол (улицы Ак-Чий, Абая, Киргизская, Молодежная, Фрунзе, Школьная), Кызыл-Туу (улицы Мамеев, Заречная, Проектируемая, Свечникова, Билалы, Абакир, Жыламыш, Ибрагимова, Ибраимова, Жылжымышова, Кенжебек у. Назара, Якупбаева, Абакир, Конок, Табышалиева, Кулова, Молдобай);
  • 12.00-17.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Спортивная, Тимирязева, Чмыря), Учкун (улица Береговая);
  • 9.30-17.00 — село Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружбы, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский);
  • 13.20-17.00 — село Белек (улица Ленина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Луговая), Александровка (улица Западная), Предтеченка (кошары), Кепер-Арык (улица Школьная);
  • 10.00-14.00 — села Темен-Суу, Бала-Айылчы, Ак-Башат, ущелье Широкое, Ак-Суу, Джаман-Эчке;

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Большевик, Ийри-Суу, город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Келечек;

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Буденновка, Жетиген, Дружба;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Ак-Кудук, Хунчи, Бирдик, Дмитриевка (улица Первомайская), Сарыжон (улица Сарыжон);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кошой, Онбир-Жылга, Маданият;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — Орловка (улицы Горького, Гагарина), села Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Ак-Тюз.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — Талас (улицы Нуржанова, Крупской), село Кара-Ой;
  • 9.00-18.00 — Талас (улицы Айтматова, Ломоносова, Мира);
  • 9.00-12.00 — села Таш-Кудук, Баласаруу.
4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш.
5
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш, город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Маркса, Султанова, Чехова, 25-го партсъезда, Горького), села Жаштык, Достук, Арка-2.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204924/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 августа: где в регионах отключат свет
20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 августа: где в регионах отключат свет
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
Давайте жить дружно. Студенты из&nbsp;Пакистана обратились к&nbsp;кыргызстанцам Давайте жить дружно. Студенты из Пакистана обратились к кыргызстанцам
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
24 августа, вторник
18:47
Фальшивые справки ПЦР-теста: кто, где и за сколько подделывает. Расследование Фальшивые справки ПЦР-теста: кто, где и за сколько подд...
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»
18:17
Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров
18:12
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей