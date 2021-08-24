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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом в Кыргызстане болеют в 99 процентах случаев непривитые люди

На сегодня 99 процентов новых случаев коронавируса выявляют среди тех, кто не получил прививку от этого заболевания. Об этом на брифинге сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, оперативные данные по коронавирусу позволяют сделать вывод, что ситуация стабилизируется. Есть четкая тенденция к снижению заболеваемости во всех регионах. При этом в последний месяц 85,4 процента случаев регистрируется в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

«По сравнению с аналогичными данными июля число людей, получающих лечение, уменьшилось в 5,8 раза. Нагрузка на лечебные учреждения значительно сократилась. Количество новых случаев уменьшилось в четыре с лишним раза. На сегодня 99 процентов получающих лечение и заразившихся COVID-19 — непривитые люди», — рассказал Зуридин Нурматов.

«С 1 по 24 августа зарегистрировано 11 тысяч 455 случаев коронавируса. До конца месяца их будет около 13 тысяч. Это в три раза меньше, чем в июле. Такая тенденция будет продолжаться в течение 2-3 недель. В сентябре будет регистрироваться 100-150 новых случаев COVID-19 и меньше. Заканчивается третья волна. Большое спасибо тем, кто получает прививки. Благодаря людям, которые соблюдают меры профилактики и получают прививки, идет снижение заболеваемости», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204899/
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