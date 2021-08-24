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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 212,4 миллиона, умерли более 4,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 691 тысячу 816 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 212 миллионов 489 тысяч 925 человек. Больше всего зараженных в США (37 миллионов 935 тысяч 277), Индии (32 миллиона 449 тысяч 306), Бразилии (20 миллионов 583 тысячи 994), Франции (6 миллионов 708 тысяч 163), России (6 миллионов 672 тысячи 373), Великобритании (6 миллионов 555 тысяч 419), Турции (6 миллионов 234 тысячи 490), Аргентине (5 миллионов 139 тысяч 966), Колумбии (4 миллиона 892 тысячи 235), Испании (4 миллиона 794 тысячи 352), Италии (4 миллиона 488 тысяч 779), Иране (4 миллиона 715 тысяч 771) и Германии (3 миллиона 881 тысяча 633).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 440 тысяч 409. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 651 человека. В том числе в США всего скончались 629 тысяч 390 человек, Бразилии — 574 тысячи 848, Индии — 434 тысячи 756, Мексике — 253 тысячи 155, России — 173 тысячи 768, Великобритании — 132 тысячи и Италии — 128 тысяч 795.

В Кыргызстане зарегистрировали 174 тысячи 347 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 811 тысяч 52, Узбекистане — 149 тысяч 876, Таджикистане — 16 тысяч 514.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204888/
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