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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 3 тысячи 276 человек, 444 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 276 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 10 пациентов, в больницах — 1 тысяча 266. В том числе 112 человек — в крайне тяжелом состоянии, 332 — в тяжелом. Состояние 817 больных (или 64,5 процента) оценивают как средней тяжести, только пятеро пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 444 человека, из них в Бишкеке — 206, Оше — 2, Чуйской области — 91, Ошской — 9, Таласской — 12, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 86, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 11.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 167 тысяч 146 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204881/
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