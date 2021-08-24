В Кыргызстане за сутки выявили 199 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 96 случаев, Оше — 4, Чуйской области — 45, Ошской — 1, Таласской — 5, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 8.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 347 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.