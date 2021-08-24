11:16
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Общество

Фильм «Шамбала» включен в конкурс московского кинофестиваля «Будем жить»

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова включен в основной конкурс X Московского международного кинофестиваля «Будем жить», который пройдет 27 августа — 3 сентября. Об этом сообщает сайт kyrgyzcinema.com.

Показ картины состоится 29 августа в 20.00 в Большом зале московского Дома кино.

Читайте по теме
Кыргызстанский фильм «Шамбала» покажут на кинофестивале в Казани

Фильм «Шамбала» снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева при участии киностудии «Айтыш фильм».

Фестиваль проводится с 2011-го и первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го он включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. В 2021 году фестиваль получил статус международного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204861/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм «Акыркы коч» включен в конкурсную программу кинофестиваля «Зеркало»
Впервые в истории. Фильм о Чингизе Айтматове откроет кинофестиваль в Казани
Кыргызстанский фильм «Шамбала» покажут на кинофестивале в Казани
Кинопроект из Кыргызстана «Курак» отобран к участию в Asian Project Market
Кыргызский фильм покажут на Казанском фестивале мусульманского кино
Каннский кинофестиваль объявил победителей
Фильм из Кыргызстана получил специальный приз кинофестиваля в Малайзии
Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на кинофестивале в Италии
Фильм кыргызского режиссера выиграл Гран-при фестиваля в Лондоне
Фильм «Шамбала» участвует в конкурсе Imagine India Film Festival
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
Давайте жить дружно. Студенты из&nbsp;Пакистана обратились к&nbsp;кыргызстанцам Давайте жить дружно. Студенты из Пакистана обратились к кыргызстанцам
Бизнес
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
24 августа, вторник
11:14
Президент Кыргызстана повторно наложил вето на закон о профсоюзах Президент Кыргызстана повторно наложил вето на закон о ...
11:05
Как реконструируют дорогу, игнорируя частную собственность местных жителей
10:54
Президент Садыр Жапаров участвует в коллегии МВД
10:48
Ситуация в Афганистане. Правозащитники предупреждают о гуманитарной катастрофе
10:44
Дело «Кумтора». Сторонники Торобая Зулпукарова требуют его освобождения