Фильм «Шамбала» включен в конкурс московского кинофестиваля «Будем жить»

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова включен в основной конкурс X Московского международного кинофестиваля «Будем жить», который пройдет 27 августа — 3 сентября. Об этом сообщает сайт kyrgyzcinema.com.

Показ картины состоится 29 августа в 20.00 в Большом зале московского Дома кино.

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Фильм «Шамбала» снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева при участии киностудии «Айтыш фильм».

Фестиваль проводится с 2011-го и первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го он включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. В 2021 году фестиваль получил статус международного.