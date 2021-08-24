В Джалал-Абадской области открылся ЦОН нового формата

В Джалал-Абаде начал функционировать Центр обслуживания населения нового формата, который расположен по адресу: улица Алыкулова, 1. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

ЦОН считается одним из самых крупных, так как его площадь составляет 700 квадратных метров. Он сможет обслуживать свыше 40 тысяч посетителей в месяц. Центр обслуживания населения будет функционировать в режиме работы оpen space. Рабочие места руководителя и сотрудников расположены в общем зале приема документов.

«Созданы необходимые условия для пребывания в ЦОН. Здание поделено на зону консультирования, зал ожидания и отдел приема документов. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлены электронная очередь, видеокамеры для контроля работы», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане действуют 27 центров обслуживания населения и два мини-ЦОНа.