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Общество

В Джалал-Абадской области открылся ЦОН нового формата

В Джалал-Абаде начал функционировать Центр обслуживания населения нового формата, который расположен по адресу: улица Алыкулова, 1. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

ЦОН считается одним из самых крупных, так как его площадь составляет 700 квадратных метров. Он сможет обслуживать свыше 40 тысяч посетителей в месяц. Центр обслуживания населения будет функционировать в режиме работы оpen space. Рабочие места руководителя и сотрудников расположены в общем зале приема документов.

«Созданы необходимые условия для пребывания в ЦОН. Здание поделено на зону консультирования, зал ожидания и отдел приема документов. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлены электронная очередь, видеокамеры для контроля работы», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане действуют 27 центров обслуживания населения и два мини-ЦОНа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204847/
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