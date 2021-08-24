В Бишкеке 24 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 34 минут.

С 16 по 27 августа:

Сагындык Келдибаев

Родился 24 августа 1967 года в селе Джалпак-Таш Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Родился 24 августа 1998 года. Член национальной сборной КР по футболу.

Памятные даты

День Внутренних войск МВД Кыргызской Республики

Фото из интернета

День Внутренних войск МВД Кыргызстана установлен постановлением правительства от 3 июля 2006 года в целях воспитания военнослужащих в духе преданности своему народу, верности воинскому долгу и боевым традициям, в ознаменование памятного Дня Победы, одержанной в бою с международными бандформированиями.

Внутренние войска являются военной организацией и предназначены для охраны объектов государственной важности, исправительно-трудовых учреждений, служебно-боевых задач по охране общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств и для специальных заданий правительства и руководства.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул». Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов. Драмы Эрниса Турсунова «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставили на сценах кыргызских театров. Умер 11 июня 2014 года.

Родился космонавт Салижан Шарипов

Родился 24 августа 1964 года в Узгене Ошской области. Космонавт, Герой Российской Федерации, Герой Кыргызской Республики.

В 1990-м Салижана Шарипова отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998 года совершил первый полет на космическом корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Тогда космонавту было 34 года.

За успешное осуществление космических полетов удостоен высоких правительственных наград Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Является почетным профессором Ошского университета. Именем Салижана Шарипова названы школа № 22 Оша и несколько школ и улиц в Ошской области. Почетный гражданин Оша (2005).

Умер актер Алымкул Алимбаев