Цифра дня. 228 человек умерли после заражения коронавирусом за четыре недели

С 27 июля по 23 августа в Кыргызстане зарегистрировали 228 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что больше всего умерших в Бишкеке (125 человек), Чуйской (47 человек) и Иссык-Кульской (29 человек) областях. Еще семь человек скончались в Баткенской, по пять — Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской областях. Меньше всего случаев в Ошской области и Оше, где зарегистрировали четыре и один случай смерти соответственно.

При этом за последнюю неделю в республике из-за коронавируса умерли 38 человек. Это на шесть случаев меньше, чем с 10 по 16 августа. Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке (21), Иссык-Кульской (8) и Чуйской (7) областях. По одному случаю отмечено в Таласской и Баткенской областях. За прошедшую неделю в Оше, Ошской, Нарынской и Джалал-Абадской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.