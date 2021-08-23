19:51
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 228 человек умерли после заражения коронавирусом за четыре недели

С 27 июля по 23 августа в Кыргызстане зарегистрировали 228 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что больше всего умерших в Бишкеке (125 человек), Чуйской (47 человек) и Иссык-Кульской (29 человек) областях. Еще семь человек скончались в Баткенской, по пять — Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской областях. Меньше всего случаев в Ошской области и Оше, где зарегистрировали четыре и один случай смерти соответственно.

При этом за последнюю неделю в республике из-за коронавируса умерли 38 человек. Это на шесть случаев меньше, чем с 10 по 16 августа. Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке (21), Иссык-Кульской (8) и Чуйской (7) областях. По одному случаю отмечено в Таласской и Баткенской областях. За прошедшую неделю в Оше, Ошской, Нарынской и Джалал-Абадской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204790/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане работает около 25 тысяч медицинских сестер
Для зараженных COVID-19 свободны 304 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 211,7 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
Коронавирусом болеет 3 тысячи 534 человека, 489 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 228 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 174 148
МВФ выделяет $650 миллиардов в помощь на борьбу с посткоронавирусным кризисом
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
Коронавирусом болеет 3 тысячи 704 человека, 515 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
В&nbsp;Бишкеке открылся пункт приема документов по&nbsp;гражданству в&nbsp;упрощенном порядке В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке
Бизнес
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
23 августа, понедельник
19:44
Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий обвиняют в мошенничестве Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий о...
19:20
За полгода в авариях погибли 394 человека. О причинах ДТП рассказали в милиции
19:08
COVID-19. Низкие темпы вакцинации наблюдаются в Джалал-Абадской области
19:00
Цифра дня. 228 человек умерли после заражения коронавирусом за четыре недели
18:46
Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на Кубок трех наций