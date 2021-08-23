Для зараженных COVID-19 свободны 304 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 304 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 23 августа:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;

Клинический родильный дом № 2 — 58;

Национальный центр фтизиатрии — 15;

Национальный хирургический центр — 2;

Городская клиническая больница № 6 — 60;

Национальный центр кардиологии и терапии — 42;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 33;

Национальный центр онкологии и гематологии — 32;

Чуйская областная объединенная больница — 31.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 148 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.