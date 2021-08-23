COVID-19 в мире. Заразились более 211,7 миллиона, умерли более 4,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 875 тысяч 952 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 211 миллионов 798 тысяч 109 человек. Больше всего зараженных в США (37 миллионов 708 тысяч 64), Индии (32 миллиона 424 тысячи 234), Бразилии (20 миллионов 570 тысяч 891), Франции (6 миллионов 700 тысяч 252), России (6 миллионов 653 тысячи 498), Великобритании (6 миллионов 523 тысячи 563), Турции (6 миллионов 215 тысяч 633), Аргентине (5 миллионов 133 тысячи 831), Колумбии (4 миллиона 889 тысяч 537), Испании (4 миллиона 770 тысяч 453), Италии (4 миллиона 484 тысячи 613), Иране (4 миллиона 677 тысяч 114) и Германии (3 миллиона 856 тысяч 41).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 430 тысяч 758. За сутки показатель вырос на 28 тысяч 842 человека. В том числе в США всего скончались 628 тысяч 499 человек, Бразилии — 574 тысячи 527, Индии — 434 тысячи 367, Мексике — 252 тысячи 927, России — 173 тысячи 3, Великобритании — 131 тысяча 958 и Италии — 128 тысяч 751.

В Кыргызстане зарегистрировали 174 тысячи 148 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 804 тысячи 711, Узбекистане — 149 тысяч 58, Таджикистане — 16 тысяч 423.