В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 534 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 159 пациентов, в больницах — 1 тысяча 375. В том числе 113 человек — в крайне тяжелом состоянии, 376 — в тяжелом. Состояние 885 больных (или 64,3 процента) оценивают как средней тяжести, только один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 394 человека, из них в Бишкеке — 165, Оше — 5, Чуйской области — 64, Ошской — 20, Таласской — 11, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 77, Джалал-Абадской — 23, Баткенской — 25.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 166 тысяч 702 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.