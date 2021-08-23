В Кыргызстане за сутки выявили 228 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 152 случая, Оше — 1, Чуйской области — 27, Таласской — 9, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 174 тысячи 148 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.