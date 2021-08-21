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Общество

К Мексике приближается ураган «Грейс». Он усилился и достиг третьей категории

Тропический ураган «Грейс» усилился и достиг третьей категории (по шкале Саффира — Симпсона) на пути к восточному побережью Мексики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

«Грейс» находится приблизительно в 75 километрах от Тукспана в штате Халиско. Ураган движется в западном направлении со скоростью примерно 4 метра в секунду. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 54 метров в секунду.

Согласно оценкам центра, ураган может поднять уровень воды на два метра в зоне своего распространения. В сообщении отмечается, что у побережья могут возникнуть сильные волны.

В четверг ураган первой категории «Грейс» обрушился на штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным властей, атмосферное явление причинило незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей. К настоящему времени власти восстановили подачу энергоснабжения более чем для 60 процентов пользователей, оставшихся без электричества из-за разгула стихии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204701/
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