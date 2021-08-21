17:04
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Общество

Госорганы Кыргызстана провели 17 незаконных повторных проверок предпринимателей

Госорганы Кыргызстана провели 17 незаконных повторных проверок предпринимателей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, руководители 15 предприятий и организаций бывшего завода имени Фрунзе рассказали о необоснованных повторных проверках со стороны государственных контролирующих органов.

Установлено, что в 2020-2021 годах государственные органы устроили повторные проверки, что негативно влияло на их работу и создало существенные препятствия в развитии компаний.

После вмешательства прокуратуры подобный контроль прекращен, в Министерство экономики внесли акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона.

Руководители предприятий и организаций промышленной зоны бывшего завода имени Фрунзе поблагодарили Генпрокуратуру за оперативное решение вопроса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204699/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
В Генпрокуратуре большая чистка: решения президента о кадровых перестановках
Убийство детей. Сотрудники Генпрокуратуры не ответили на вопросы журналистов
Рост преступности. В Генпрокуратуре рассказали о раскрываемости
Злоумышленники болели. В Генпрокуратуре объяснили рост преступности
На Иссык-Куле в собственность государства вернули участок за 100 миллионов сомов
На 1,5 миллиона сомов завысили стоимость ремонта школы в Таласской области
Тендер с боорсоками. Сотрудники мэрии города Ош привлечены к ответственности
В Джалал-Абадской области начали расследование по факту незаконной проверки
Похищение Орхана Инанды. Адвокат обратилась в Генпрокуратуру
У 80 процентов сотрудников прокуратуры нет собственного жилья
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
В&nbsp;Бишкеке открылся пункт приема документов по&nbsp;гражданству в&nbsp;упрощенном порядке В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке
В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют отставки судьи В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи
Бизнес
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
21 августа, суббота
17:00
Сделай меня красивым. Фотограф Улукбека Марипова о секретах профессии Сделай меня красивым. Фотограф Улукбека Марипова о секр...
16:46
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 34-летняя Елена Петракова
16:31
В Токмаке на пост мэра претендуют два кандидата. В Бишкеке и Оше — по одному
16:26
Почти 250 килограммов наркотиков изъято из незаконного оборота за два месяца
16:05
Госорганы Кыргызстана провели 17 незаконных повторных проверок предпринимателей