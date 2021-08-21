Госорганы Кыргызстана провели 17 незаконных повторных проверок предпринимателей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, руководители 15 предприятий и организаций бывшего завода имени Фрунзе рассказали о необоснованных повторных проверках со стороны государственных контролирующих органов.

Установлено, что в 2020-2021 годах государственные органы устроили повторные проверки, что негативно влияло на их работу и создало существенные препятствия в развитии компаний.

После вмешательства прокуратуры подобный контроль прекращен, в Министерство экономики внесли акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона.

Руководители предприятий и организаций промышленной зоны бывшего завода имени Фрунзе поблагодарили Генпрокуратуру за оперативное решение вопроса.