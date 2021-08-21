Сделай меня красивым. Фотограф Улукбека Марипова о секретах профессии

Фотография — уникальное явление. Можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, лица любимых, моменты, которые никогда больше не повторятся. Благодаря снимкам можно вернуться в прошлое, ведь, просматривая фото, вспоминаются приятные моменты жизни. Для многих фото — просто увлечение, и только единицы посвятили им жизнь, для них это профессия и даже искусство.

На днях во всем мире отмечался День фотографии. Его учредили в 2009 году. В Кыргызстане одним из тех, чьим жизненным призванием стали снимки, является Алишер Алиев — личный фотограф главы кабинета министров Улукбека Марипова.

Фото из личного архива. Алишер Алиев

В интервьюон рассказал о начале своего пути в сфере медиаиндустрии и дал советы начинающим фотографам.

— Как фотография изменила именно вашу жизнь?

— Еще в школьные годы мечтал работать в медиасфере. Когда поступил в университет, параллельно устроился на телевидение оператором. Со временем решил перевестись на заочную форму обучения и полностью посвятил себя телевидению. Когда выезжал на съемки и пресс-конференции, внимательно следил за тем, как работают фотографы. Это завораживало и тянуло попробовать тоже. Однако в начале 2000-х техника была дорогая. Но желание познать новое взяло верх.

Не поверите, пришлось продать машину и купить фотоаппарат. Алишер Алиев

Поначалу было трудно, опыта никакого. Поэтому начал фотографировать все подряд. В интернете посещал специализированные форумы, читал много, практиковался, потихоньку учился. С каждым разом снимки получались все лучше. Благодаря этому делу познакомился со многими хорошими людьми, объездил немало стран и, конечно, побывал практически в каждом уголке нашего прекрасного Кыргызстана.

— В правительстве работаю четыре года. Но в 2010-м мне уже удалось поработать там, однако после реорганизации пришлось уйти. Стал фрилансером. Часто приглашали поработать на предвыборные кампании политических штабов в качестве фотографа.

Познакомился с людьми, которые работали в аппарате кабмина, они и пригласили меня работать туда фотографом.

— С кем из премьер-министров вам было легче работать? Кто самый капризный?

Работал с Омурбеком Бабановым, Мухаммедкалыем Абылгазиевым, Кубатбеком Бороновым, Садыром Жапаровым, Артемом Новиковым. Алишер Алиев

Сейчас, как вы знаете, работаю с Улукбеком Мариповым. В целом со всеми легко было работать. Капризов в отношении фотографий у них не замечал. Они мне доверяли.

— Из премьер-министров никто не просит отредактировать снимки.

Но бывает, что некоторые министры просят в шутку: «Алишер, сделай все нормально, красиво». Алишер Алиев

Учиться нужно всегда, не переставая. Даже я до сих пор продолжаю совершенствовать свои навыки. С каждым днем техника меняется, модернизируется. Нужно идти в ногу со временем, без отставаний.

— Какие снимки получаются лучше — спонтанные или подготовленные?

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— Как известно, фотографы делятся: репортажники, художественные, те, кто снимает торжества. У меня большинство фото спонтанные, нужно успеть словить момент. Из-за того, что снимаю чиновников, часто бываю в регионах. Первые лица государства встречаются с населением, посещают разные места, знакомятся с людьми. Они же не будут стоять и позировать, нужно снимать все на ходу, быть начеку. Подготовленные фотографии бывают редко, но самые интересные и живые, конечно, случайные.

— Какой интересный случай произошел с вами за время работы в кабмине?

— В работе бывает много интересных случаев. Один из них произошел три года назад, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с сыном приехал в Кыргызстан. В мемориальном комплексе «Ата-Бейит» он встречался с экс-премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Они возложили цветы, после втроем отошли и начали о чем-то разговаривать, что-то интересное обсуждали. Мне нужно было запечатлеть этот момент, но сын Эрдогана встал спиной и закрыл мне обзор. В какой-то момент турецкий лидер посмотрел мне в глаза и, наверное, по выражению лица понял, что я срочно должен сделать снимок. Затем он отодвинул сына рукой, и обзор открылся. Получилась хорошая фотография.

Фото Алишера Алиева. Встреча Мухаммедкалыя Абылгазиева и Реджепа Тайипа Эрдогана

— Фотографами рождаются или становятся? Этому можно научиться?

— Это как в той песне: «Мастерами кунг-фу не рождаются, ими становятся». Фотографами также становятся, это лично мое мнение.

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Потому что человек всегда что-то начинает с нуля, так и фотографы. Этому можно научиться. Самое главное — желание и много практики.

— С чего нужно начинать человеку, который хочет качественно снимать?

— Многие начинают, несколько дней или месяцев горят этим занятием, а потом все угасает, и они бросают. Во-первых, у фотографа должна быть своя аппаратура, потому что постоянно брать у знакомых или в аренду не пойдет. Во-вторых, практика. Исходя из своего опыта, советую много читать о фотографии, в интернете есть специальные форумы для начинающих, а также курсы.