Рахат Керимбаев — имя, которое давно стало нарицательным в мире фотографии Кыргызстана. За три десятилетия он не просто фотографировал свадьбы, но и формировал визуальный язык национальной культуры, идентичности и любви.

Его объектив видел больше свадеб, чем любой загс, и каждый кадр — как штрих к живой истории народа. Сегодня он продолжает оставаться одним из самых авторитетных свадебных фотографов Центральной Азии, признанным не только в Кыргызстане, но и за его пределами.

По словам Керимбаева, увлечение фотографией началось еще с детства — интерес к старой советской фотокамере «Зенит» от дяди, который работал фотохудожником и кинооператором в «Кыргызфильме».

«Я фотографировал все подряд — людей, свет, улицы. А потом меня пригласили на свадьбу. Тогда я понял, что это не просто съемка, это искусство фиксации счастья. В те времена (в 90-х годах) свадебной фотографией занимались единицы, и рынок только формировался. Мы с коллегами буквально из ничего создавали стандарты профессии. Тогда нас было 5-6 фотографов на слуху, и я был в их числе. Высокий гонорар, постоянные заказы, расписанные месяцы наперед — это была и ответственность, и признание», — вспоминает Керимбаев.

С тех пор, он никогда не стоял на месте. Постоянно обучается, посещает международные мастер-классы, и конечно же обучает других. Фотография — это язык, и как любой язык, он должен развиваться.

«Я один из первых в стране, кто начал использовать западные световые схемы, современные техники обработки, работать в жанре фотоистории, внедрять тренды. На моих работах учились многие действующие успешные фотографы в Кыргызстане. Некоторые открыли свои студии и сегодня являются одними из лучших профессионалов в нашем деле», — добавил фотограф.

Рахат Керимбаев недавно провел фотовыставку под названием «Пантон счастья», которая стала настоящим культурным событием весны 2025 года. Фотограф выставил на мероприятии более 300 работ, отобранных за 30 лет его творчества. Выставка прошла в Национальном музее имени Гапара Айтиева и собрала свыше 5 тысяч зрителей, включая дипломатов, представителей Министерства культуры и конечно же журналистов, которые и освещали мероприятие на своих ресурсах.

Фото из личного архива Рахата Керимбаева

«Выставка носила символичное название — «Пантон Счастья». Это палитра эмоций, которые я запечатлевал годами. Мы сделали и социальный акцент — я привлек Общественный фонд Help the Children — SKD как социального партнера, чтобы общество еще больше увидело проблему детской онкологии. Это был мой способ отдать долг обществу, вдохновившему мою работу», — рассказал Керимбаев.

По словам фотографа, в кыргызской свадьбе платок невесты, традиции, обычаи, семейные ценности и многое другое — это все код нации. Через объектив он документирует не только эмоции, но и местную культуру.

«Это визуальная этнография. Фотография становится частью семейной истории, а затем и архивом нации. В какой бы стране я не был, меня везде спрашивают о кыргызских обычаях, которые видят на снимках. Это культурная дипломатия через объектив», — отметил фотограф.

Будучи одним из лучших свадебных фотографов, Рахат Керимбаев ведет индивидуальные авторские курсы уже более 15 лет. Множество топ-фотографов Кыргызстана — его ученики. Он обучает не просто технике, а философии взгляда, работе с людьми, пониманию традиций. Это целостный подход.

«Я часто говорю, что хороший фотограф — это не тот, кто нажимает на кнопку, а тот, кто чувствует кадр до щелчка. Сейчас готовлю к выпуску книгу , она будет посвящена моим 30 годам творчества, в ней будет и образовательный блок, и жизненные истории. Это будет мой вклад в развитие профессии на институциональном уровне», — рассказал фотограф.

Кроме того, Рахат Керимбаев является лауреатом первой свадебной национальной премии Wedding Awards 2015 Kyrgyzstan и победитель конкурса Most Fashionable Awards 2016 Kyrgyzstan. Но, как отметил сам фотограф, самым важным признанием для него было и остается доверие пар, собирающихся поженится.

«Когда ко мне обращаются пары, которым я снимал свадьбы или иные проекты 20-30 лет назад, чтобы снять уже свадьбу их детей — это и есть настоящее достижение. Свадебная фотография — это не просто красивая картинка, а история любви, которую потом будут пересматривать дети и внуки. Фотограф обязан чувствовать ответственность за то, что оставляет в памяти семьи. И в этом моя миссия. Я планирую развиваться дальше, провести ретроспективную выставку за рубежом», — добавил Керимбаев.

Также Рахат Керимбаев планирует инициировать создание Ассоциации свадебных фотографов Кыргызстана — с этическим кодексом, программами наставничества. Его вклад в свадебную фотографию неоспорим, его имя как синоним качества и стиля. Такой уровень признания, влияния и профессионального лидерства заслуженно делает его обладателем неординарного таланта в своей области по международным стандартам.