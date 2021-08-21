В городе Ош с 2016 года не могут закончить пристройку к школе

В Оше до сих пор не закончили пристройку к школе имени Михаила Ломоносова. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

Фото мэрии. В Оше в течение месяца достроят пристройку к школе имени Михаила Ломоносова

По ее данным, тендер на строительство здания на 500 ученических мест выиграла компания «Бекстрой Плюс», работы начались еще в 2016 году.

Исполняющий обязанности мэра Оша Алмаз Мамбетов встретился с руководством компании и потребовал завершить строительство до 15 сентября, а благоустроить территорию — к октябрю.

Отмечается, что возведение здания финансируется из республиканского бюджета.