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Общество

В городе Ош с 2016 года не могут закончить пристройку к школе

В Оше до сих пор не закончили пристройку к школе имени Михаила Ломоносова. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

мэрии
Фото мэрии. В Оше в течение месяца достроят пристройку к школе имени Михаила Ломоносова

По ее данным, тендер на строительство здания на 500 ученических мест выиграла компания «Бекстрой Плюс», работы начались еще в 2016 году.

Исполняющий обязанности мэра Оша Алмаз Мамбетов встретился с руководством компании и потребовал завершить строительство до 15 сентября, а благоустроить территорию — к октябрю.

Отмечается, что возведение здания финансируется из республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204669/
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