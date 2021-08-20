Алмазбек Атамбаев отказался от стационарного лечения

От предложенной госпитализации и стационарного лечения бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.
Уточняется, что ранее по постановлению Первомайского районного суда Бишкека был проведен консилиум врачей из Национального центра кардиологии и терапии.
«В заключении врачи кардиолог и терапевт рекомендовали проводить обследование в условиях ИК-47. В настоящее время общее состояние больного удовлетворительное, Алмазбек Атамбаев остается под наблюдением врачей», — сообщили в ГСИН.
В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.