22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — улица Панфилова, 108, 137.

2 Чуйская область Чуйская область

9.00-18.00 — села Милянфан, Нижний Норус, Хунчи, Ак-Кудук;

9.00-17.00 — город Орловка (улицы Кирова, Чкалова).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку.

4 Баткенская область Баткенская область