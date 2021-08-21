22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — улица Панфилова, 108, 137.
2Чуйская область
- 9.00-18.00 — села Милянфан, Нижний Норус, Хунчи, Ак-Кудук;
- 9.00-17.00 — город Орловка (улицы Кирова, Чкалова).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — села Борбордук, Арка, города Баткен (кварталы «МСО», «СМУ», «Аэропорт»), Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Карла Маркса, Султанова, Чехова, 25-го Партсъезда, Горького).