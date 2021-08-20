Наццентр кардиологии готов обследовать Атамбаева, но его туда не привезли

Национальный центр кардиологии и терапии готов обследовать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Гуласыл Сутуева.

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По ее словам, обследование должны проводить стационарно. В центре готовы принять как пациента, так и конвоира.

«8 июля Первомайский районный суд Бишкека направил письмо в Минздрав, где судья указал: чтобы провести судебно-медицинскую экспертизу, нужно провести обследование. В это время был пик коронавируса, мы вынуждено приостановили помощь. 30 июля, когда появились места в Наццентре кардиологии и терапии, мы ответили, что готовы принять Алмазбека Атамбаева для обследования. Однако обследование, которое показано бывшему президенту, проводят только в стационарных условиях», — сказала Гуласыл Сутуева.

Алмазбек Атамбаев содержится в исправительной колонии № 47, его не этапировали в больницу.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.