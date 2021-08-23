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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 36 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-13.00 — улица Чокморова, 185;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской;
  • 9.00-18.00 — отрезок улиц Серегина, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Шералиева, Шербет, Ак-Туз, Кара-Кужур), «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Талды-Булак, Улук-Тоо);
  • 9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 57-64, 64/1, 64/2, 67, 68, 70, 71;
  • 9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 34а;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Жайылган, Шааты, Оберон, Бегматова, Берекет;
  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Салиевой, Ялтинской;
  • 13.00-17.00 — улица Тимирязева, 67.

С 16 по 27 августа:

  • район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;
  • микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);
  • ТЭЦ Бишкека;
  • села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Роза Отунбаева

Родилась 23 августа 1950 года во Фрунзе. Президент переходного периода Кыргызстана. Она правила страной с июня 2010 года по декабрь 2011-го.

Памятные даты

Состоялся первый матч сборной Кыргызстана по футболу

Первый матч команда сыграла 23 августа 1992 года в рамках Кубка Центральной Азии против сборной Узбекистана в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор».

Матч завершился победой сборной Узбекистана со счетом 3:0.

Первый в истории матч сборной Кыргызстана должен был состояться 16 июля 1992-го против сборной Туркмении, но он не состоялся из-за неявки соперника.

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам — членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.

Несмотря на то что рабство отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.

День рождения Всемирной паутины

В этот день в 1991 году сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Два года спустя ЦЕРН объявила о решении сделать исходный код технологии открытым.

Идею глобального гипертекстового проекта предложил Бернерс-Ли в 1989 году, а с 1991 по 1993 год он продолжал работу над Всемирной паутиной (World Wide Web), собирая отзывы пользователей и координируя работу проекта.

Стоит отметить, что понятие «Всемирная паутина», вопреки сложившимся стереотипам, не тождественно понятию «интернет».

World Wide Web — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к системе компьютерных сетей (интернету).

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный ирригатор Киргизской ССР Асан Кожомкулов

Родился 23 августа 1932 года в селе Джаны-Алыш Кеминского района Чуйской области. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР, лауреат Госпремии в области науки и техники.

В Баткенском районе доверили строительство крупного уникального Тортгульского водохранилища, которому в 2002-м, уже после смерти Асана Кожомкулова, присвоили его имя.

В 1972 году утвержден министром водного хозяйства Киргизской ССР, в 1979-1990 работал начальником Главкиргизводстроя Минводхоза СССР. В эти годы он непосредственно участвовал в строительстве Кировского, Нижне-Ала-Арчинских водохранилищ, Кара-Балтинской и Куланакской оросительных систем, Большого Таласского канала и крупных водозаборов, водопроводных сетей, создавал в Сузакском и Баткенском районах новые совхозы.

Асана Кожомкулова пять раз избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

Умер профессор Акматбек Джаманбаев

Родился 5 декабря 1933 года. Доктор технических наук, профессор, отличник энергетики и электрификации СССР, отличник народного образования Киргизской ССР.

Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.

Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана.

При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.

Он внес существенный вклад в разработку теории и технологии рационального использования углей республики и других энергетических источников. Составитель терминов для Кыргызской энциклопедии.

Умер 23 августа 1992 года.

Умер заслуженный архитектор Кыргызстана Аскар Исаев

Родился в 1931 году в городе Фрунзе.

В 1959-1961-х работал в Институте «Кыргызпроект» и возглавлял Союз архитекторов республики. С 1968 по 1974 год занимал пост главного архитектора города Фрунзе. С 1986 по 1991 год вновь возглавил Союз архитекторов Кыргызстана.

Горожанам Аскар Исаев знаком, прежде всего, зданием Дома правительства (1974) и бишкекскими курантами (1980). Ему также принадлежат проекты ресторана «Сейил» на бульваре Эркиндик (1970) и гастронома «Иссык-Куль».

Помимо архитектуры, Аскар Исаев увлекался скульптурой и стал автором таких монументов, как постамент Ленину на площади Ала-Тоо, памятники Михаилу Фрунзе и Токтогулу Сатылганову. Кроме того, он написал тексты к песням «Тан сыры», «Энсоо», «Элегия», «Жаш курак» и другим.

Умер в 2016 году.

Куда сходить

Культура

  • в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204615/
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