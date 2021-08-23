В Бишкеке 23 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 36 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-13.00 — улица Чокморова, 185;

9.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской;

9.00-18.00 — отрезок улиц Серегина, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шабдан, Шералиева, Шербет, Ак-Туз, Кара-Кужур), «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Талды-Булак, Улук-Тоо);

9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 57-64, 64/1, 64/2, 67, 68, 70, 71;

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 34а;

9.30-18.00 — отрезки улиц Жайылган, Шааты, Оберон, Бегматова, Берекет;

9.30-18.30 — отрезки улиц Салиевой, Ялтинской;

13.00-17.00 — улица Тимирязева, 67.

С 16 по 27 августа:

район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;

микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);

ТЭЦ Бишкека;

села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Роза Отунбаева

Родилась 23 августа 1950 года во Фрунзе. Президент переходного периода Кыргызстана. Она правила страной с июня 2010 года по декабрь 2011-го.

Памятные даты

Состоялся первый матч сборной Кыргызстана по футболу

Первый матч команда сыграла 23 августа 1992 года в рамках Кубка Центральной Азии против сборной Узбекистана в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор».

Матч завершился победой сборной Узбекистана со счетом 3:0.

Первый в истории матч сборной Кыргызстана должен был состояться 16 июля 1992-го против сборной Туркмении, но он не состоялся из-за неявки соперника.

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам — членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.



Несмотря на то что рабство отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.

День рождения Всемирной паутины

В этот день в 1991 году сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Два года спустя ЦЕРН объявила о решении сделать исходный код технологии открытым.

Идею глобального гипертекстового проекта предложил Бернерс-Ли в 1989 году, а с 1991 по 1993 год он продолжал работу над Всемирной паутиной (World Wide Web), собирая отзывы пользователей и координируя работу проекта.

Стоит отметить, что понятие «Всемирная паутина», вопреки сложившимся стереотипам, не тождественно понятию «интернет».

World Wide Web — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к системе компьютерных сетей (интернету).

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный ирригатор Киргизской ССР Асан Кожомкулов

Родился 23 августа 1932 года в селе Джаны-Алыш Кеминского района Чуйской области. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР, лауреат Госпремии в области науки и техники.

В Баткенском районе доверили строительство крупного уникального Тортгульского водохранилища, которому в 2002-м, уже после смерти Асана Кожомкулова, присвоили его имя.

В 1972 году утвержден министром водного хозяйства Киргизской ССР, в 1979-1990 работал начальником Главкиргизводстроя Минводхоза СССР. В эти годы он непосредственно участвовал в строительстве Кировского, Нижне-Ала-Арчинских водохранилищ, Кара-Балтинской и Куланакской оросительных систем, Большого Таласского канала и крупных водозаборов, водопроводных сетей, создавал в Сузакском и Баткенском районах новые совхозы.

Асана Кожомкулова пять раз избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

Умер профессор Акматбек Джаманбаев

Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.



Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана.

При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.

Он внес существенный вклад в разработку теории и технологии рационального использования углей республики и других энергетических источников. Составитель терминов для Кыргызской энциклопедии.

Умер 23 августа 1992 года.

Умер заслуженный архитектор Кыргызстана Аскар Исаев

Родился в 1931 году в городе Фрунзе.

В 1959-1961-х работал в Институте «Кыргызпроект» и возглавлял Союз архитекторов республики. С 1968 по 1974 год занимал пост главного архитектора города Фрунзе. С 1986 по 1991 год вновь возглавил Союз архитекторов Кыргызстана.

Горожанам Аскар Исаев знаком, прежде всего, зданием Дома правительства (1974) и бишкекскими курантами (1980). Ему также принадлежат проекты ресторана «Сейил» на бульваре Эркиндик (1970) и гастронома «Иссык-Куль».

Помимо архитектуры, Аскар Исаев увлекался скульптурой и стал автором таких монументов, как постамент Ленину на площади Ала-Тоо, памятники Михаилу Фрунзе и Токтогулу Сатылганову. Кроме того, он написал тексты к песням «Тан сыры», «Энсоо», «Элегия», «Жаш курак» и другим.

Умер в 2016 году.

Куда сходить

Культура

в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка.

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