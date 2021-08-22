В Бишкеке 22 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 13 часов 39 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — улица Панфилова, 108, 137.

С 16 по 27 августа:

район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;

микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);

ТЭЦ Бишкека;

села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Рапиль Жошыбаев

Родился 22 августа 1963 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане.

Темир Бирназаров

Родился 22 августа 1965 года. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Памятные даты

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

В мае 2019 года Генеральная Ассамблея ООН установила новую памятную дату.

В своей резолюции ООН осуждает любое проявление насилия на основе религии и убеждений как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ и так далее.

Запатентовано жидкое мыло

Патент на изобретение жидкого мыла зарегистрирован в Нью-Йорке в 1865 году. Автором патента был некто Уильям Шеппард. Он открыл, что если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь.

Нельзя сказать, что изобретение Шеппарда стало популярным. О нем знали, но для широкого применения жидкому мылу не хватало удобной упаковки.

Такую упаковку, а точнее маленькую бутылочку с пробкой-помпой, в 1980 году придумал предприниматель из Миннесоты Роберт Тейло.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Инга Левченко

Инга Левченко родилась 22 августа 1935 года в Омске. Деда подполковника Советской Армии по долгу службы направили во Фрунзе, куда приехали дочь и внуки.

Сорок пять лет профессор Инга Левченко отдала Кыргызскому национальному театру оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. На ее счету постановки танцевальных сцен во многих оперных спектаклях, возобновление на нашей сцене легендарных «Шопенианы», «Пахиты» и других произведений.

Долгие годы Инга Левченко была основным педагогом-балетмейстером кыргызской балетной труппы.

Воспитала плеяду талантливых людей, создавших культурную элиту Кыргызстана. Это Бюбюсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева, Мелис Асылбашев, Эрик Латыпов, Акан Нуртазин и другие артисты (более 350 специалистов).

Талант Левченко оценили и за рубежом. Так, балетмейстер-постановщик Инга Евгеньевна работала над спектаклями в театрах Египта и Ирана.

В 1987-м ей присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР. Она награждена медалями зарубежных стран и медалью «Данк». Указом президента в 2008 году за большой вклад в развитие театрального искусства республики ей присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».

Умерла 13 июля 2009 года.

Куда сходить

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке;

Мастерская «705» покажет спектакль «Уят»;

в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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