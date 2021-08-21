В Бишкеке 21 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 13 часов 42 минут.
Отключение света, газа, воды
С 16 по 27 августа:
- район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;
- микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);
- ТЭЦ Бишкека;
- села Восток, Лебединовка.
Памятные даты
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.
Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, — воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.
Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.
Всемирный день бездомных животных
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.
Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.
Куда сходить
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке;
- Мастерская «705» покажет спектакль «Уят»;
- арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на выступление группы «Лето из пакета»;
- в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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