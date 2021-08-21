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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 13 часов 42 минут.

Отключение света, газа, воды

С 16 по 27 августа:

  • район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;
  • микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);
  • ТЭЦ Бишкека;
  • села Восток, Лебединовка.

Памятные даты

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

из интернета
Фото из интернета. Памятник жертвам терроризма в Киеве

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.

Цель новой даты, отмечаемой 21 августа,  воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.

Всемирный день бездомных животных

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.

Куда сходить

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке;
  • Мастерская «705» покажет спектакль «Уят»;
  • арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на выступление группы «Лето из пакета»;
  • в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204608/
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