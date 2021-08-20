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Общество

В Чолпон-Ате обсудили оптимизацию службы детской онкологии

В Чолпон-Ате прошел круглый стол по обсуждению оптимизации службы детской онкологии. Об этом в Facebook сообщила директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

По ее словам, на мероприятии присутствовали российские специалисты в области детской онкологии, супруга главы государства Айгуль Жапарова, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и учредитель ОФ «Помогать легко» Динара Аляева.

«Это не первый приезд российских специалистов в Кыргызстан. В 2015 году ОФ «Помогать легко» организовал конференцию с участием академика Александра Румянцева, по итогом которой подписан меморандум о сотрудничестве с РОНЦ имени Димы Рогачева в Москве и Минздравом. Согласно документу, детские онкологи получали возможность бесплатно стажироваться в ведущем российском Центре детской онкогематологии», — написала Ольга Труханова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204604/
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