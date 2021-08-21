В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 918 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 467 пациентов, в больницах — 1 тысяча 451. В том числе 123 человека — в крайне тяжелом состоянии, 416 — в тяжелом. Состояние 908 больных (или 62,5 процента) оценивают как средней тяжести, только четверо пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 492 человека, из них в Бишкеке — 158, Оше — 6, Чуйской области — 106, Ошской — 28, Таласской — 11, Нарынской — 15, Иссык-Кульской — 91, Джалал-Абадской — 39, Баткенской — 38.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 165 тысяч 860 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.