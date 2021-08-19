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Общество

Участник мировых фестивалей фильм «Акыркы коч» выходит в кыргызский прокат

Со 2 сентября в кыргызский прокат выходит фильм «Акыркы коч» («Дорога в Эдем») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара. Об этом 24.kg сообщили в киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

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По их данным, национальная премьера состоится 1 сентября на закрытом показе.

Напомним, мировая премьера ленты состоялась на международном кинофестивале «Темные ночи» в Таллине в ноябре 2020 года.

Фильм участвовал во многих престижных кинофестивалях, выиграл Гран-при Международного кинофестиваля в Дакке и специальный приз в Куала-Лумпуре.

Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204469/
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