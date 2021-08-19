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Общество

Городские власти бессильны. Как мэрия Бишкека избавляется от незаконных парковок

Рейды по наведению порядка на муниципальных парковках в Бишкеке теперь ежедневно проводят сотрудники мэрии.

В столице некие деятельные граждане организовали несколько незаконных стоянок, самовольно установив размер оплаты, которую взимают с автовладельцев, но при этом не платят налоги и отчисления.

Журналист 24.kg отправился в рейд с сотрудниками муниципалитета и представителями УПСМ столицы.

Ранее бишкекчане пожаловались, что возле рынка «Мадина» работают нелегальные парковщики, которые собирают деньги с автовладельцев. Специалисты неоднократно беседовали с ними, указывая на незаконность их действий. Однако парковщики снова продолжают выходить на точки, где им запрещено находиться.

Поэтому первой точкой, куда мы отправились вместе с сотрудниками мэрии, и стал рынок «Мадина». Видим, что лжепарковщики продолжают незаконно зарабатывать. На месте задерживают троих мужчин. Они говорят, что их наняла некая компания «Табылды биримдиги». В базе юридических лиц Минюста такая фирма не числится.

Однако автовладельцам так называемые парковщики выдают квитанции с указанием другой фирмы — «Паркинг Бишкек». Этим ОсОО, согласно данным Минюста, руководит Курманбубу Досумбекова, учредителями значатся Гульзат Абдыраева и Чынгыз Айтбосунов. Фирма зарегистрирована в Бишкеке, предоставляет услуги по переезду (перемещению).

В день каждый парковщик отдает 1 тысячу 200 сомов руководителям компании. В месяц выходит 108 тысяч сомов незаконной прибыли.

Парковщики в день зарабатывают 500-600 сомов. Сотрудники управления Патрульной службы милиции, которые также участвовали в рейде, задерживают всех троих. Их доставят в УВД Свердловского района. Среди них и 62-летний Дильшат Сабиров. Пенсионер рассказал, что работает парковщиком на «Мадине» не первый год.

«Я здесь много лет тружусь. В день чистыми получаю до 500 сомов. У меня есть семья, внуки. Живу в Сокулуке, каждый день приезжаю в город, чтобы прокормить родных», — говорит мужчина.

Несмотря на то что парковщики выдают чеки автовладельцам, налоги эта компания не платит. А талоны «липовые».

В мэрии признаются, что практически бессильны и не могут добиться привлечения к ответственности руководителей фирмы.

Вторая точка — район торгового центра «Таатан». Жители столицы также сообщали, что здесь орудуют незаконные парковщики. Но сегодня на месте удается застать лишь одного собирателя незаконной платы за стоянку.

Если верить очевидцам, накануне здесь работали аж четыре человека. По всей видимости, о грядущем рейде столичных властей и правоохранителей нелегалов предупредили заранее.

Машины припаркованы хаотично. Стоят даже там, где парковаться категорически запрещено, — на проезжей части, однако с автовладельцев взимают за это плату.

Задержанный здесь парковщик уверяет, что работает бесплатно, из альтруистических побуждений. Он утверждает: не знал, что эта деятельность незаконна. В поясной сумке у него сотрудники муниципалитета обнаруживают такие же талоны, что и у парковщиков на рынке «Мадина».

Отвечать за нелегальный сбор денег у автовладельцев придется наемным работникам — парковщикам. Добраться до владельцев компании и тех, кто организовал незаконную деятельность, у мэрии руки не доходят. Сетуют, что пишут письма, но ответа нет. Чисто чиновничий подход. Инициировать расследование и пресекать подобные действия, видимо, не догадались.

Отметим, что муниципальные платные парковки (17 точек) работают с 8.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней. Единый тариф составляет 25 сомов вне зависимости от проведенного времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204467/
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