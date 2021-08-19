Новая школа в селе Туз Нарынской области почти готова к открытию

Строительство школы в селе Туз Нарынской области будет завершено к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.

По ее данным, строительство школы имени Сайнапы Жунушаалы кызы в селе Туз Кочкорского района начато в 2019 году. Это двухэтажный учебный корпус, спортзал и переходная галерея. Учебное заведение рассчитано на 225 ученических мест.

На сегодня готовность объекта составляет 92 процента. Подрядной организацией завершаются работы по внутренней и наружной отделке спортивного зала, а также благоустройству территории.

Отмечается, что сметная стоимость строительства школы составила 58 миллионов 300 тысяч сомов.