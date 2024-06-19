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Государству вернули земельный участок профлицея стоимостью 3 миллиона сомов

В Кочкорском районе Нарынской области государству возвращен незаконно приватизированный земельный участок, принадлежащий лицею. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, нарушение закона выявила прокуратура Кочкорского района.

Земельный участок профессионального лицея № 15 имени Ж.Тойгонбаева мерою 0,32 гектара и стоимостью 3 миллиона 100 тысяч сомов в селе Кара-Тоо на основании акта прокурорского реагирования возвращен на баланс государства, а незаконное право собственности предыдущих владельцев отменено.

В дальнейшем земельный участок будет использован по назначению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296973/
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