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Экономика

Участки в аренду под бизнес выставляет на торги администрация Кочкорского района

Кочкорская районная администрация объявила конкурс на сдачу в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Кочкорский район

Уточняется, что земли предоставляются на условиях аренды сроком на 49 лет. Они расположены:

  • в селе Чолпон — для размещения предприятия по переработке камня и гранитного желтого камня, площадь 3 гектара, начальная арендная плата 48 тысяч сомов в год;
  • в селе Исакеева, участок «Орто-Болот» — для организации рыбного хозяйства и размещения необходимых объектов, площадь 2 гектара, начальная арендная плата 68 тысяч сомов в год;
  • в селе Чолпон, Ара-Кол — для размещения объекта розничной торговли, площадь 0,03 гектара, начальная арендная плата 4 тысячи сомов в год;
  • в селе Ормон-Хан, Семиз-Бел — для размещения птицефермы, площадь 1 гектар, начальная арендная плата 19,5 тысячи сомов в год.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333082/
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