Участки в аренду под бизнес выставляет на торги администрация Кочкорского района

Кочкорская районная администрация объявила конкурс на сдачу в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности.
Уточняется, что земли предоставляются на условиях аренды сроком на 49 лет. Они расположены:
- в селе Чолпон — для размещения предприятия по переработке камня и гранитного желтого камня, площадь 3 гектара, начальная арендная плата 48 тысяч сомов в год;
- в селе Исакеева, участок «Орто-Болот» — для организации рыбного хозяйства и размещения необходимых объектов, площадь 2 гектара, начальная арендная плата 68 тысяч сомов в год;
- в селе Чолпон, Ара-Кол — для размещения объекта розничной торговли, площадь 0,03 гектара, начальная арендная плата 4 тысячи сомов в год;
- в селе Ормон-Хан, Семиз-Бел — для размещения птицефермы, площадь 1 гектар, начальная арендная плата 19,5 тысячи сомов в год.