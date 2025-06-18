Участки в аренду под бизнес выставляет на торги администрация Кочкорского района

Кочкорская районная администрация объявила конкурс на сдачу в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Фото иллюстративное. Кочкорский район

Уточняется, что земли предоставляются на условиях аренды сроком на 49 лет. Они расположены: